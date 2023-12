Os Los Angeles Lakers bateram os Phoenix Suns, no Crypto Arena, por 106-103, na última madrugada e, desta forma, seguem para as meias-finais da Taça da NBA que vão realizar-se em Las Vegas. Um jogo que ficou marcado por uma grande exibição de LeBron James e também de Kevin Durant,

LeBron James, de 38 anos, acabou por ser o grande protagonista deste jogo ao marcar o cesto da vitória dos Lakers, além de ter acumulado um duplo-duplo: 31 pontos, 11 assistências e 8 ressaltos.

Do lado dos Suns, o melhor foi Kevin Durant, também com 31 pontos no jogo, mas a estrela da equipa de Phoenix acabou por ficar irremediavelmente ligado ao último lance do jogo em que teve a oportunidade de mandar o jogo para prolongamento, com um lançamento de três pontos, mas acabou por fazer um airball, isto é, nem acertou no cesto, como pode ver no vídeo abaixo.