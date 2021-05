Os Los Angeles Lakers, campeões em título da NBA, terminaram a conferência Oeste no sétimo lugar e estão obrigados a disputar o play-in.



LeBron James e companhia até derrotaram os Pelicans (110-98) na última jornada da fase regular, mas estavam dependentes do resultados dos Blazers. Com 24 pontos de McCollum e 22 de Lillard, o conjunto de Portland bateu os Denver Nuggets por 132-116, confirmou o sexto lugar e atirou os campeões para o play-in onde vão defrontar os Warriors.



King James anotou 25 pontos e somou ainda seis assistências e três roubos de bola enquanto Anthony Davis marcou 14 pontos. Por sua vez, Andre Drummond fez um duplo-duplo (13 pontos e 13 ressaltados). Hernángomez foi o melhor marcador da equipa de Nova Orleães com 19 pontos.



Por sua vez, os Utah Jazz bateram os Kings, venceram a Conferência Oeste e alcançaram, pela primeira vez na sua história, o melhor recorde da fase regular. Em Sacramento, a equipa de Quin Snyder triunfou por 121-99 e teve em Clarkson a maior figura: marcou 33 pontos.