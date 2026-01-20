Jimmy Butler está de fora para o resto da temporada. O extremo dos Golden State Warriors sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior direito no reencontro com os Miami Heat, antiga equipa do extremo de 36 anos.

O lance da lesão desenrolou-se no terceiro período, quando os Warriors venciam (77-75), num lance em que disputou um ressalto com Davion Mitchell, base que foi draftado juntamente com Neemias pelos Sacramento Kings em 2021.

No que toca ao jogo, os Warriors venceram (135-112) e Bulter somou 17 pontos, três ressaltos e quatro assistências. O seis vezes All-Star, que esteve por Miami durante seis temporadas, dá por terminada a época 2025/26.

Veja aqui o vídeo do lance: