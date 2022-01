Noite com muito para contar. Os campeões da NBA, os Milwaukee Bucks, bateram os Chicago Bulls por 94-90 e os Brooklyn Nets, que venceram os Spurs, assumiram à condição a liderança isolada da Conferência Este da liga norte-americana de basquetebol.

No jogo com menos pontos da noite e um dos mais equilibrados - nunca nenhuma equipa teve dez ou mais pontos de vantagem - DeMar DeRozan foi o melhor marcador com 35 pontos, porém insuficientes para os Bulls, que viram o inevitável Giannis Antetokounmpo ser destaque do outro lado, com 30 pontos, além de 12 ressaltos e três assistências.

Alguns momentos do encontro:

Quem aproveitou a derrota dos Bulls para encostar na liderança a Este foram os Nets, com James Harden em destaque: triplo-duplo de 37 pontos, dez ressaltos e 11 assistências. Dejounte Murray evidenciou-se nos Spurs, com um triplo-duplo menor, de 25 pontos, 12 ressaltos e dez assistências.

A noite teve ainda grande emoção na Wells Fargo Center, em Philadelphia, onde os Sixers desperdiçaram uma vantagem de 24 pontos que tiveram no terceiro período (68-44), perdendo ante os Clippers por 101-102. Uma parte final bem conseguida da equipa de Tyronn Lue valeu a cambalhota no marcador e a tentativa dos Sixers em ir para o jogo das faltas no último meio minuto não surtiu efeitos. Nem isso, nem os 40 pontos de Joel Embiid, melhor marcador do encontro.

Emocionante foi também o final de encontro entre os Warriors e os Rockets, com Stephen Curry a fazer o lançamento de dois pontos em cima da buzina (buzzer-beater) para dar o triunfo à formação de São Francisco, por 105-103.

O final dos Warriors-Rockets:

Nota também para o triunfo dos Grizzlies, com Ja Morant, uma das grandes revelações e figuras esta época, a assinar 38 pontos que contribuíram sobremaneira para ultrapassar uns Nuggets que tiveram 27 pontos de Will Barton e um triplo-duplo de Nikola Jokic (26 pontos, 11 ressaltos, 12 assistências).

Resultados da última noite:

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder, 121-98

Orlando Magic-Los Angeles Lakers, 105-116

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers, 101-102

Atlanta Hawks-Miami Heat, 110-108

Boston Celtics-Portland Trail Blazers, 105-109

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls, 94-90

Washington Wizards-Toronto Raptors, 105-109

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets, 102-117

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies, 118-122

Utah Jazz-Detroit Pistons, 111-101

Golden State Warriors-Houston Rockets, 105-103