Os Cleveland Cavaliers bateram os Dallas Mavericks na última madrugada com um espetacular cesto de Max Strus, antes do meio-campo e sobre a buzina do tempo final, depois de uma espetacular recuperação mesmo na ponta final do jogo.

Com menos de quatro minutos para o final, os Mavericks contavam com uma vantagem de dez pontos (110-100), mas foram os Cavs que acabaram por fazer a festa.

Os últimos minutos foram uma loucura e, com o marcador em 119-118, Max Strus fez um último lançamento, antes do meio-campo, com a bola a entrar no cesto já depois da buzina final.

Os Cavs acabaram por vencer por 121-119. Foi a loucura.

Ora veja: