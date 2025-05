Noite terrível para os Boston Celtics que, na última madrugada, concederam a terceira derrota nos play-offs das meias-finais da NBA diante dos New York Knicks e podem ter perdido Jayson Tatum para os próximos jogos. A estrela dos Celtics, que até estava em destaque neste quarto jogo, lesionou-se no tornozelo direito e saiu do Madison Square Garden numa cadeira de rodas.

Aconteceu já nos últimos minutos do quarto período quando Jayson Tatum procurava «roubar» uma bola, deixou-se cair sobre o campo de jogo e agarrou-se ao tornozelo direito com um esgar de dor. O jogador teve mesmo de ser transportado em ombros e, já no final do jogo, foi visto a sair do Madison Square Garden numa cadeira de rodas.

Até ao momento da lesão, Jayson Tatum tinha somado 42 pontos, oito ressaltos, quatro assistências e quatro roubos de bola. Já no final do jogo, o treinador Joe Mazzulla revelou que Tatum vai ser submetido a uma ressonância magnética esta terça-feira para avaliar a gravidade da lesão.

Os Knicks protagonizaram uma espetacular recuperação no terceiro período, com Jaylen Brown em destaque, e acabaram por vencer este quarto jogo por 121-113.

A perder por 1-3, os Celtics estão agora obrigados a vencer o próximo jogo, na quarta-feira, em casa, para não ficarem desde já afastados da luta pelo título.