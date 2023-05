Os Boston Celtics voltaram a vencer os Miami Heat e adiaram a decisão da final da Conferência Leste para um sexto jogo, a realizar já no próximo sábado, com o play-off a ficar agora em 3-2, ainda favorável à equipa de Miami. Dois dias depois de ter evitado a eliminação, a equipa de Jayson Tatum regressou ao TD Garden e venceu pela segunda vez consecutiva, desta vez por 110-97.

Desta vez o herói dos Celtics foi Derrick White, com um total de 24 pontos, mais um do que Marcus Smart, num jogo em que Jayson Tatum (21 pontos e 11 assistências) e Al Horford (11 ressaltos) também estiveram em bom plano. No lado da equipa de Miami foi Duncan Robison que liderou a equipa, com 18 pontos, mais dois do que Bam Adebayo.

O jogo começou tenso e, logo aos três minutos, foi assinalada uma falta técnica a Jayson Tatum, por protestos. No minuto seguinte, Jaylen Brown conquistou o primeiro cesto de três pontos e colocou os Celtics na frente. A equipa de Boston fechou o primeiro quarto com mais um triplo de White mesmo em cima do cronómetro, dilatando a vantagem da equipa da casa para quinze pontos (35-20).

O segundo quarto foi ainda mais intenso, os Celtics controlaram o adversário e chegaram ao intervalo a vencer por 61-44. Uma vantagem que chegou a ser ainda mais dilatada no terceiro quarto, já próxima das duas dezenas (80-61). Esperava-se uma reação dos Heat no último quarto, mas os Celtics voltaram a entrar com tudo, comando os primeiros seis pontos e depois geriram a vantagem. Os Heat ainda reduziram a diferença, mas não conseguiram evitar a segunda derrota consecutiva e perderam por 110-97.

Com o play-off em 3-2, favorável à equipa de Miami, as duas equipas voltam a defrontar-se já este sábado, agora em Miami, num jogo em que a equipa de Boston precisa de voltar a vencer para força um sétimo jogo. O Denver Nuggets, que venceu os Los Angeles por 3-0, vai ter de continuar a esperar para conhecer o adversário com quem vai discutir o título.