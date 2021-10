Não está a ser nada mau o início de época dos Golden State Warriors na NBA.

Depois do triunfo inaugural em Los Angeles frente aos Lakers, a franquia de Oakland venceu na receção à outra equipa de LA, os Clippers, por 115-113.

E esta vitória tem um nome acima de todos os outros: Steph Curry.

O base de 33 anos brilhou com 45 pontos, dez ressaltos e uma assistência, mas o que mais impressionou foi o primeiro período de Curry: 25 pontos anotados, nove lançamentos concretizados em outras tantas tentativas.

O resumo da exibição de Curry:

Do lado dos Clippers, Paul George foi o mais esclarecido, com 29 pontos, 11 ressaltos e seis assistências.

Em Miami, os Heat derrotaram os campeões Milwaukee Bucks, por 137-95. Tyler Herro destacou-se com 27 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, a contrastar com uma noite mais apagada de Giannis Antetokounmpo: o greak freak somou ‘apenas’ 15 pontos, dez ressaltos e duas assistências.

Já em Atlanta, os Hawks receberam e venceram os Dallas Mavericks, por 113-87.

No duelo entre Trae Young e Luka Doncic, as duas maiores estrelas do draft de 2018, sorriu o primeiro, ele que fez 19 pontos e 14 assistências – só Cam Reddish marcou mais pontos no encontro, 20.

Apesar da derrota, Luka Doncic foi o melhor da formação de Dallas, com 18 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.

Os melhores momentos da noite: