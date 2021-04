Mesmo sem Kevin Durant e James Harden, os Brooklyn Nets alcançaram esta madrugada a quarta vitória consecutiva na NBA, ao triunfarem na receção aos Charlotte Hornets.

LaMarcus Aldridge estreou-se pela franquia de Brooklyn com 11 pontos, nove ressaltos e seis assistências, mas foi Jeff Green a figura da noitem com 21 pontos, oito assistências e duas assistências.

Do lado do Hornets, Devonte Graham e Gordon Hayqard foram o mais esclarecido, com 13 pontos.

Em Miami, Steph Curry deu mais um verdadeiro show, mas ainda assim insuficiente para evitar a derrota dos Golden State Warriors frente aos Heat, por 116-109.

O base de 33 anos foi o melhor em campo, com 36 pontos, 11 ressaltos e três assistências. Na equipa de Miami, brilhou o incansável Jimmy Butler, com 22 pontos, seis ressaltos e oito assistências.

Os outros jogos da noite:

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers, 94-114

Detroit Pistons-Washington Wizards, 120-91

New Orleans Pelicans-Orlando Magic, 110-115

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks, 129-134

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets, 94-101