Steph Curry voltou à competição, depois de nove meses afastado por lesão e fê-lo em grande estilo.

O jogador dos Golden State Warriors mostrou mão quente no jogo de pré-temporada diante dos Denvers, mas aquilo que mais terá agradado aos fãs da equipa e da NBA foi a alegria do jogador.

Um dos melhores lançadores do mundo fez questão de mostrar que o tempo sem competição não lhe afetaram a pontaria e, depois de ter popularizado os lançamentos do túnel, aumentou o nível de dificuldade e marcou… da bancada.

Um lançamento que parece melhor a cada ângulo que se mostra.

Outro detalhe que deu nas vistas aconteceu já perto do fim e voltou a ter Curry em destaque. Ainda sem adeptos nas bancadas, Curry e os companheiros decidiram pressionar um lançamento livre do adversário perto do fim, o que resultou num momento hilariante: