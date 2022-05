Luka Doncic voltou a brilhar, mas os Mavericks voltaram a perder contra os Phoenix Suns. Os vice-campeões da NBA venceram por 129-109 e lideram a série por 2-0.



O resto da equipa não acompanhou o base esloveno. Bullock foi o segundo melhor marcador dos Dallas com apenas... 16 pontos. Por outro lado, Devin Booker esteve em destaque com 30 pontos, seguido de Chris Paul que acabou com 28 pontos, oito assistências e seis ressaltos.



Quem também chegou ao 2-0 na série foram os Miami Heat contra os 76ers. Ainda sem Joel Embiid, a formação de Philadelphia teve em Maxey o seu melhor marcador (34 pontos) enquanto James Harden voltou a não ser a figura que precisavam apesar dos 20 pontos.



Bam Adebayo e Jimmy Butler foram as figuras dos Heat. O poste acabou o jogo com 23 pontos e nove ressaltos enquanto o extremo conseguiu um duplo-duplo (22 pontos e 12 assistências).