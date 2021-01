LeBron James liderou a equipa dos Los Angeles Lakers à vitória no pavilhão dos Milwaukee Bucks (113-106). O «King» anotou 34 pontos com um registo de lançamento muito bom:13 em 25 de lançamentos de campo e seis em dez da linha de três pontos.



O tiro exterior foi a maior arma dos campeões frente à equipa de Giannis, MVP dos últimos dois anos. Em destaque esteve também Caldwell-Pope com 23 pontos (sete triplos em dez tentativas).



Em sentido contrário, Khris Middleton e Jru Holiday anotaram 20 e 22 pontos, respetivamente, enquanto Antetokounmpo fez 25 pontos, mas cometeu nove turnovers.







No outros jogos da noite, os Warriors perderam em casa com os Knicks por 119-104. Steph Curry anotou 30 pontos e ultrapassou Reggie Miller, tornando-se no segundo jogador com mais triplos convertidos na NBA.



Por último, o Jazz bateram os Pelicans por 129-118 com Donovan Mitchel a conseguir 36 pontos.