No jogo grande da madrugada na NBA os Brooklyn Nets bateram os LA Clippers no Staples Center por 112-108.



Os Clippers chegaram a empatar a partida a 29 segundos do final, mas um cesto de DeAndre Jordan e uma falta ofensiva de Leonard sobre James Harden condenaram a equipa da casa. O antigo jogador dos Rockets foi a figura do encontro ao fazer um duplo-duplo com 37 pontos e 11 assistências, seguido de Kyrie Irving que registou 28 pontos, quatro ressaltos e oito assistências. Por sua vez, o regressado Paul George marcou 34 pontos e foi o melhor do conjunto de Tyronn Lue.

Nem os 28 pontos de Simmons nem os 25 de Embiid evitaram a derrota dos 76ers contra os Toronto Raptors por 110-103. VanVleet anotou 23 pontos e foi o melhor marcador dos canadianos.



Por seu turno, Antetokounmpo anotou 38 pontos na vitória dos Milwaukee Bucks contra os Sacramento Kings (128-115).







Todos os resultados da noite:



Cleveland Cavalliers-Oklahoma City Thunder: 101-117

NY Knicks-Timberwolves: 103-99

Orlando Magic-Detroit Pistons: 105-96

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 110-103

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 123-115

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 112-108

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 128-115