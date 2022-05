Depois do triunfo na Flórida, os Boston Celtics perderam no TD Garden contra os Heat por 109-103, no terceiro jogo das finais do Este.



Com Lowry de regresso à equipa de Spoelstra, os Heat tiveram uma entrada fortíssima e lideradas por Adebayo acabaram o primeiro período por 39-18. O poste acabou o encontro com 31 pontos marcados, além de dez ressaltos. Butler, que tem sido uma das figuras da equipa, saiu a meio do jogo devido a lesão.



Por sua vez, os Celtics tiveram em Jaylen Brown a sua principal figura: marcou 40 pontos. Por sua vez, Tatum ficou-se pelos dez pontos.



Os Heat estão agora na frente por 2-1 na final da Conferência Este.