A Final da Conferência Este vai ser decidida num jogo 7. A uma vitória de chegarem às finais da NBA, os Boston Celtics perderam no TD Garden contra os Miami Heat por 103-111.



Jimmy Butler marcou 47 pontos (!), conseguiu quatro roubos de bola, nove ressaltos e oito assistências, igualando um registo histórico: desde Michael Jordan que nenhum jogador superava a marca dos 40 pontos e conseguia quatro roubos de bola em dois ou mais jogos nos play-offs.



Lowry ajudou Butler com um duplo duplo (18 pontos e dez assistências) enquanto Max Strus contribuiu com 13 pontos.



Por sua vez, Tatum foi o melhor marcador dos Celtics com 30 pontos, mais dez que Jaylen Brown. Nota ainda para os 22 pontos a partir do banco de Derrick White.

O jogo 7 da final da Conferência Este joga-se no próximo domingo.