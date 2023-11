Keldon Johnson e Victor Wembanyama foram protagonistas na reviravolta dos San Antonio Spurs sobre os Phoenix Suns na madrugada desta terça-feira.

Depois de estarem a perder por 20 pontos de diferença no terceiro tempo, os texanos contaram com o talento dos dois jovens para virar o jogo e vencer por 115-114.

Johnson apontou 18, dos seus 27 pontos, no segundo tempo. O ala de 24 anos marcou os dois pontos que decidiram o jogo a favor do Spurs. Já Wembanyama contou com 18 pontos anotados neste encontro.

Ainda sem Devin Booker e Bradley Beal, Kevin Durant teve novamente uma noite inspirada. O ala marcou 26 pontos e ainda assistiu por sete vezes, mas não foi o suficiente para evitar a segunda derrota da equipa do Arizona na temporada.

Nos outros jogos do dia, os Knicks bateram os Cavaliers por 109-91, com destaque para o desempenho de Julius Randle, que anotou 19 pontos na partida.

Já os Clippers foram ao reduto dos Orlando Magic vencer por 118-102, Paul George foi protagonista deste encontro ao apontar 27 pontos e sete assistências.