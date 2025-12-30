Nikola Jokic saiu lesionado na derrota dos Denver Nuggets, na visita aos Miami Heat (147-123), na última madrugada, na NBA.

Pouco antes do intervalo, o basquetebolista sérvio foi pisado pelo colega de equipa Spencer Jones e ficou imediatamente agarrado ao joelho esquerdo, no chão, antes de abandonar o campo rumo aos balneários a coxear. Jokic deixou o jogo com 21 pontos, cinco ressaltos e oito assistências.

Os Nuggets, entretanto, já comunicaram que Jokic sofreu uma hiperextensão no joelho esquerdo e será reavaliado daqui a um mês.