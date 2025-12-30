NBA
Há 1h e 20min
VÍDEO: Jokic é pisado pelo colega de equipa e sai lesionado no joelho
Sérvio saiu para os balneários ainda antes do intervalo, na derrota dos Nuggets frente aos Heat
Nikola Jokic saiu lesionado na derrota dos Denver Nuggets, na visita aos Miami Heat (147-123), na última madrugada, na NBA.
Pouco antes do intervalo, o basquetebolista sérvio foi pisado pelo colega de equipa Spencer Jones e ficou imediatamente agarrado ao joelho esquerdo, no chão, antes de abandonar o campo rumo aos balneários a coxear. Jokic deixou o jogo com 21 pontos, cinco ressaltos e oito assistências.
Os Nuggets, entretanto, já comunicaram que Jokic sofreu uma hiperextensão no joelho esquerdo e será reavaliado daqui a um mês.
Injury Update: Nikola Jokić suffered a Left Knee Hyperextension injury during last night's game at the Miami Heat. Nikola will be re-evaluated in four weeks. pic.twitter.com/NIDmlKAN81— Denver Nuggets (@nuggets) December 30, 2025
