Sem James Harden, Joe Harris, Aldrige, Bruce Brown ou Millsap, os Brooklyn Nets somaram a quarta vitória consecutiva e bem pode agradecer a Durant. KD anotou 34 pontos, conseguiu 11 ressaltos e oito assistências, e liderou a equipa de Nova Iorque ao triunfo frente aos 76ers (114-105).



Por sua vez, o conjunto de Philadelphia teve em Embiid o seu melhor jogador: somou 32 pontos, nove ressaltos e seis assistências.



Os Phoenix Suns, vice-líderes do Oeste, derrotaram sem dificuldades os Wizards por 118-98, apesar dos 26 pontos de Bradley Beal. Sem Booker, a formação de Monty Williams teve em JaVale McGee e Shamet as principais figuras com 17 e 16 pontos, respetivamente.





Todos os jogos da última madrugada:



Indiana Pacers-Detroit Pistons: 122-113

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 114-105

Houston Rockets-New York Knicks: 103-116

Phoenix Suns-Washington Wizards: 118-98