Os Los Angeles Lakers venceram os Denver Nuggets, na última madrugada, por 114-108 e estão, agora, a uma vitória de garantirem a qualificação para a final da NBA [liga norte-americana de basquetebol].

O quarto jogo da final da conferência oeste foi disputado de forma intensa do primeiro ao último minuto. Os Lakers estiveram na liderança a maior parte do tempo, mas sem nunca conseguirem uma vantagem confortável sobre o adversário. Valeu à equipa de os Angeles uma grande exibição de Anthony Davies, com 34 pontos e doze ressaltos ofensivos.

A vencerem por 3-1, os Lakers podem garantir a vitória na conferência oeste já no próximo sábado e, desta forma, regressarem à final, dez anos depois da última presença, em que chegaram ao título com Kobe Bryant e Pau Gasol.