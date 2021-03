Mais um jogo dos Lakers, mais uma vitória e mais um triplo-duplo para LeBron James.

Depois do triunfo esclarecedor frente aos Golden State, a equipa de Los Angeles ultrapassou sem dificuldades os Minnesota Timberwolves, últimos classificados da Conferência Oeste da NBA.

LeBron, como quase sempre – até porque Anthony Davis continua lesionado –, foi o destaque da franquia de LA, com o segundo triplo-duplo consecutivo: 25 pontos, 12 ressaltos e 12 assistências.

Do lado dos Timberwolves, Karl-Anthony Towns foi o melhor, com 29 pontos, seis ressaltos e sete assistências. Anthony Edwards também fez 29 pontos, mas somou apenas quatro ressaltos e uma assistência.

Os Lakers conseguem assim a terceira vitória consecutiva e seguem no terceiro lugar da Conferência Oeste, liderada pelos Utah Jazz.

A equipa de Utah, diga-se, alcançou um triunfo importante em Boston, frente aos Celtic, por 109-117.

Jayson Tatum (29 pontos, seis ressaltos e três assistências) e Jaylen Brown (28 pontos, cinco ressaltos e sete assistências) brilharam na formação da casa, mas Donovan Mitchell liderou a vitória dos Jazz com 21 pontos, dois ressaltos e cinco assistências.

Por sua vez, Damian Lillard brilhou a grande altura no triunfo dos Trail Blazers ante os Pelicans (125-124): o base fez 50 pontos – além de seis ressaltos e dez assistências – e igualou LeBron como o sétimo jogador com mais jogos a fazer pelo menos 50 pontos da história da NBA, 12.

