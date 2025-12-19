Luka Doncic fez um jogo de sonho na vitória dos Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz (143-135), com um total de 45 pontos, incluindo um triplo-duplo, num jogo em que perdeu apenas uma bola.

Uma exibição de alto nível que, além dos 45 pontos, contou também com 11 ressaltos, 14 assistências e cinco roubos de bola. Números ao nível dos que Michael Jordan protagonizava nos Chicago Bulls.

LeBron James também esteve em particular destaque, com um total de 28 pontos acumulados, 7 ressaltos e 10 assistências.

Um duelo intenso em Salt Lake City que ficou decido no último quarto [41-29 para os Lakers]. A equipa de Los Angeles partiu com 12 pontos de vantagem, mas a equipa da casa reduziu a diferença para apenas quatro (134-130), mas voltou a aparecer Doncic com uma assistência para Jaxson Hayes garantir a vantagem para os Lakers assegurarem o triunfo.