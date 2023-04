O Memphis Grizzlies, mesmo sem Ja Morant, ainda a recuperar de uma lesão na mão esquerda, bateram os LA Lakers por 103-93 e, desta forma, empataram o play-off com a equipa de Los Angeles (1-1).

A equipa comandada por Taylor Jenkins foi mais forte nos dois primeiros quartos (30-19 e 20-25) e construiu, desde logo, uma vantagem de dezasseis pontos, com Xavier Tillman (22 pontos e 13 ressaltos) em plano de destaque.

Os Lakers, com uma noite para esquecer, ainda reagiram na etapa final do jogo, mas conseguiram apenas reduzir a diferença no marcador para dez pontos.

Os Milwaukee Bucks também somaram o primeiro triunfo nos play-offs ao baterem os Miami Heat por 138-122, empatando também o play-off 1-1.

No terceiro jogo disputado na última madrugada, os Denver Nuggets voltaram a vencer os Minnesota Timberwolves, desta feita, por 122-113 e passam, agora, a ter uma vantagem de 2-0 no play-off.

