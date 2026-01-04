Neemias Queta continua a dar cartas e a somar minutos e pontos na NBA. Na última madrugada, o poste português ficou muito perto de um «duplo-duplo», com oito pontos e nove ressaltos, no triunfo dos Boston Celtics na visita aos LA Clippers (146-115), num jogo em que Jaylen Brown chegou aos 50 pontos.

O internacional português, que voltou a figurar no cinco inicial dos Celtics, esteve em campo 22.34 minutos, tendo convertido quatro em oito dos lançamentos de campo tentados, para terminar com oito pontos, tendo somado ainda 9 ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.

Mais uma exibição positiva de Neemias Queta, com destaque para o «afundanço» que os Celtics destacam nas suas plataformas como uma «Quetastrophic slam».

Mas a grande figura deste jogo foi o incontornável Jaylen Brown que chegou aos 50 pontos, com três ressaltos e cinco assistências. Brown igualou o seu máximo de carreira, depois de ter chegado às cinco dezenas de pontos pela primeira vez em janeiro de 2022.

Do lado dos Clippers estiveram em destaque Kawhi Leonard e John Collins, ambos com um total de 22 pontos.

Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 «anéis», ocupam agora a terceira posição da Conferência Este, com um saldo positivo de 22 vitórias e 12 derrotas, apenas atrás dos Detroit Pistons e dos New York Knicks.

Esta temporada, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 24.35 minutos jogados pela equipa de Boston, com médias de 10,1 pontos e 7,7 ressaltos.

Tremenda ovação para Jaylen Brown: