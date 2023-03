Neemias Queta foi a «estrela» dos Stockton Kings na vitória arrancada no reduto dos Salt Lake City Stars por 138-125, para a G League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O poste português foi o jogador que somou mais pontos em campo, com um total de 31 aos quais juntou ainda 12 ressaltos num embate em que acertou 13 dos 16 lançamentos de campo e três dos quatro lances livres.

No Maverick Center, em Utah, o poste internacional português conduziu os Kings ao sétimo triunfo consecutivo, com um total de 31 pontos, contando com o apoio de Keon Ellis (20 pontos), Chance Comanche (19) e Deonte Burton (18) pelo lado dos visitantes, enquanto Frank Jackson (28) liderou o conjunto da casa.

Os Stockton Kings reforçaram, assim, a liderança da Conferência Oeste, com 21 vitórias e seis derrotas, enquanto os Salt Lake City Stars estão na quinta posição, com 17 triunfos e 11 desaires.

As imagens da exibição de Neemias Queta: