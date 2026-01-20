Neemias Queta somou dez pontos, mas os Boston Celtics saíram derrotados do duelo com os Detroit Pistons por apenas um ponto, 104-103, na última madrugada, depois de Jaylen Brown ter desperdiçado o último cesto que proporcionaria a reviravolta no marcador.

Um jogo equilibrado do princípio ao fim, com o internacional português na quadra ao longo de 28 minutos, nos quais acumulou 10 pontos, 8 ressaltos, uma assistência, três roubos de bola e um desarme.

Os Celtics até venceram o primeiro quarto, mas os Pistons passaram para a dianteira ao intervalo, já com uma vantagem de oito pontos (59-51). A equipa de Boston reduziu depois a diferença no terceiro período e podia ter ganho o jogo no último suspiro, no tal lance que Jaylen Brown, que somou um duplo-duplo de 32 pontos, não conseguiu converter.