Os Boston Celtics viram interrompida uma série de quatro vitórias consecutivas na última madrugada, na visita ao Madison Square Garden, ao perderem diante dos New York Knicks por 112-106. A nível individual, Neemias Queta somou um duplo-duplo, com dez pontos e dez ressaltos acumulados.

Um duelo entre dois históricos da NBA marcado por intenso equilíbrio, com a equipa da casa a chegar ao intervalo com uma curta vantagem de um ponto (54-53). Os Celtics ainda deram boa resposta no terceiro período, mas os Knicks foram mais fortes na ponta final e acabaram por vencer por seis pontos de diferença.

Neemias Queta, além do duplo-duplo, arrecadou duas assistências e dois roubos de bola, mas a grande figura dos Celtics no Madison Square Garden foi Jason Tatum com um total de 24 pontos, 13 ressaltos e 8 assistências. Do lado dos Knicks, brilharam Jalen Brunson (24 pontos) e Josh Hart (26 pontos).

As duas equipas, já com a presença no play-off garantida, seguem, assim, no segundo e terceiro lugares da Conferência Este, na perseguição ao líder Detroit Pistons.

Os resultados da última madrugada

Golden State Warriors-LA Lakers, 103-119

Houston Rockets-Philadelphia 76ers, 113-102

New York Knicks-Boston Celtics, 112-106

Brooklyn Nets-Indiana Pacers, 94-123

