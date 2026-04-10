VÍDEO: Neemias soma duplo-duplo, mas Celtics caem em casa dos Knicks
Equipa de Boston viu interrompida série de quatro vitórias consecutivas na visita ao Madison Square Garden
Os Boston Celtics viram interrompida uma série de quatro vitórias consecutivas na última madrugada, na visita ao Madison Square Garden, ao perderem diante dos New York Knicks por 112-106. A nível individual, Neemias Queta somou um duplo-duplo, com dez pontos e dez ressaltos acumulados.
Um duelo entre dois históricos da NBA marcado por intenso equilíbrio, com a equipa da casa a chegar ao intervalo com uma curta vantagem de um ponto (54-53). Os Celtics ainda deram boa resposta no terceiro período, mas os Knicks foram mais fortes na ponta final e acabaram por vencer por seis pontos de diferença.
Neemias Queta, além do duplo-duplo, arrecadou duas assistências e dois roubos de bola, mas a grande figura dos Celtics no Madison Square Garden foi Jason Tatum com um total de 24 pontos, 13 ressaltos e 8 assistências. Do lado dos Knicks, brilharam Jalen Brunson (24 pontos) e Josh Hart (26 pontos).
As duas equipas, já com a presença no play-off garantida, seguem, assim, no segundo e terceiro lugares da Conferência Este, na perseguição ao líder Detroit Pistons.
Os resultados da última madrugada
Golden State Warriors-LA Lakers, 103-119
Houston Rockets-Philadelphia 76ers, 113-102
New York Knicks-Boston Celtics, 112-106
Brooklyn Nets-Indiana Pacers, 94-123