O jogo entre os Oklahoma City Thunder e os Washington Wizards teve um momento bastante agitado. Segundos antes de o jogo ir para intervalo, dois jogadores trocaram «carinhos» que levaram a uma confusão inacreditável.

OKC ia vencendo quando a formação da capital somou mais dois pontos. De seguida, Champagnie e Jaylin Williams desentenderam-se, provocando mais reações entre os colegas.

Trocaram-se socos e quatro jogadores foram expulsos. No final, a formação de Oklahoma venceu (132-111), mantendo-se como líder da Conferência Oeste com 56 vitórias e 15 derrotas.

Ora veja o momento: