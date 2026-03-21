NBA
Há 1h e 25min
VÍDEO: pancadaria em jogo da NBA acaba com quatro expulsões
Duelo entre Thunder e Wizards teve um momento bastante quente
TFR
Duelo entre Thunder e Wizards teve um momento bastante quente
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O jogo entre os Oklahoma City Thunder e os Washington Wizards teve um momento bastante agitado. Segundos antes de o jogo ir para intervalo, dois jogadores trocaram «carinhos» que levaram a uma confusão inacreditável.
OKC ia vencendo quando a formação da capital somou mais dois pontos. De seguida, Champagnie e Jaylin Williams desentenderam-se, provocando mais reações entre os colegas.
Trocaram-se socos e quatro jogadores foram expulsos. No final, a formação de Oklahoma venceu (132-111), mantendo-se como líder da Conferência Oeste com 56 vitórias e 15 derrotas.
Ora veja o momento:
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