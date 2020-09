Estão ao rubro e com total equilíbrio as séries das meias-finais de conferência na NBA. Na última noite, os campeões Toronto Raptors somaram a segunda vitória consecutiva e igualaram os Boston Celtics a Este (2-2), ao passo que os Denver Nuggets, do lado Oeste, venceram os Los Angeles Clippers ao jogo 2 e também empataram a série (1-1).

Na HP Field House, no jogo 4, uma boa exibição coletiva permitiu aos Raptors vincar a recuperação após os desaires nos dois últimos jogos: triunfo por 100-93. Com uma boa exibição coletiva, e após o empate a 49 pontos ao intervalo, o terceiro período foi meio caminho para o triunfo. Com um parcial de 32-24 a favor, a equipa canadiana entrou nos últimos 12 minutos a vencer por 81-73 e conseguiu gerir a diferença.

Jason Tatum, dos Celtics, até foi o melhor marcador, com 24 pontos – além de dez ressaltos e três assistências – mas as exibições de Pascal Siakam (23 pontos, 11 ressaltos, duas assistências), Kyle Lowry (22, 11, 7), Serge Ibaka (18, 7, 0) e Fred Van Vleet (17, 6, 6) foram cruciais para os atuais detentores do título.

Já pela madrugada, os Denver Nuggets responderam à derrota no jogo 1 com os Los Angeles Clippers e derrotaram os comandados de Doc Rivers por 110-101. Jamal Murray (27 pontos, três ressaltos e seis assistências) e Nikola Jokic (26 pontos, 18 ressaltos e quatro assistências) foram protagonistas, num jogo em que os Denver assinaram um primeiro período impressionante, chegando aos 44-25 no marcador. Os Clippers até levaram a melhor nos restantes três parciais, mas nunca mais conseguiram passar para a frente e só ‘assustaram’ quando, a meio do quarto período, ficaram a cinco pontos dos Nuggets (91-86).

Esta noite, disputa-se o jogo 4 entre Miami Heat e Milwaukee Bucks (23h30), a Este: os Heat levam vantagem de 3-0. A Oeste, jogo 2 entre os Lakers e os Rockets (02h00): os homens de Houston lideram a série por 1-0.

O resumo dos Celtics-Raptors (93-100):