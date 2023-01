Os San Antonio Spurs fizeram história na última madrugada ao registarem a maior assistência a um jogo da NBA, com mais de 68 mil pessoas no Alamodome a assistir ao embate com os Golden State Warrriors.

Uma data especial para a equipa do Texas que festejava meio século de existência. Os números oficiais dizem que estiveram no Alamodome 68.323 adeptos, naquele que foi o quarto jogo com uma assistência superior a 50 mil adeptos, excluindo os jogos do Al-Star Games.

Até à última madrugada, o jogo com maior assistência tinha sido registado no Georgia Dome, a 27 de março de 1998, na receção dos Atalanta Hawks aos Chicago Bulls de Michael Jordan, com um total de 62.046 fãs nas bancadas.

Falta dizer que os Spurs, apesar do intenso apoio, acabaram por perder o jogo por 113-144.