Os campeões Los Angeles Lakers sofreram, pela primeira vez esta época, duas derrotas consecutivas na liga norte-americana de basquetebol (NBA). Obra dos Detroit Pistons, que venceram uma equipa privada do lesionado Anthony Davis e com um LeBron James ofuscado por Blake Griffin, para um 107-92 no marcador final.

Depois da derrota 24 horas antes frente aos Philadelphia 76ers, na qual Davis saiu tocado, os Lakers não conseguiram o regresso aos triunfos e caíram para o terceiro lugar da Conferência Oeste, por troca com os Los Angeles Clippers, que subiram ao segundo posto – apenas atrás dos Utah Jazz – com a vitória ante os Miami Heat (109-105), também esta madrugada.

Na Little Caesars Arena, em Detroit, Blake Griffin, com 23 pontos – fez ainda três ressaltos e seis assistências – foi o melhor marcador do encontro. Os duplo-duplo de Kyle Kuzma (22 pontos, dez ressaltos) e de LeBron James (22 pontos, sete ressaltos, dez assistências) não foram suficientes para os comandados de Frank Vogel.

Nos outros dois jogos da madrugada, os Houston Rockets bateram os Portland Trail Blazers por 104-101 e os Phoenix Suns levaram a melhor ante os Golden State Warriors, por 114-93.