VÍDEO: senhoras e senhores, aqui está o primeiro triplo de Queta na NBA
Poste português ultrapassa mais um marco na vitória dos Celtics sobre os Pelicans
Poste português ultrapassa mais um marco na vitória dos Celtics sobre os Pelicans
Neemias Queta ultrapassou mais um marco na NBA ao somar o seu primeiro triplo na competição norte-americana no regresso às vitórias dos Boston Celtics diante dos New Orleans Pelicans (144-118) no TD Garden. Depois do duplo-duplo na derrota com os Knicks, o poste português precisou pouco mais de treze minutos em campo para voltar a fazer história.
Foi logo no primeiro lançamento, mal entrou em campo, à entrada do garrafão, Neemias Queta flectiu os joelhos e atirou a contar, fazendo de imediato um gesto com o polegar, indicador e médio, assinalando os três pontos somados, para delírio dos companheiros e dos quase 20 mil adeptos que preencheram os TD Garden.
O internacional português teve ainda tempo para somar mais quatro pontos e acrescentar 10 ressaltos e duas assistências num jogo totalmente dominado pela equipa da casa que chegou ao intervalo já a vencer por 82-51.
Sam Hauser acabou por ser a grande figura dos Celtics, com 24 pontos, seis ressaltos e quatro assistências, mas Jaylen Brown (23 pontos) e Payton Pritchard (21) também estiveram em especial destaque na vitória da equipa de Boston que, com 55 vitórias, segue n segundo lugar da Conferência Este, na perseguição aos Detroit Pistons, mas já com a qualificação assegurada para os play-off.
Veja o histórico «triplo» de Neemias Queta: