Neemias Queta ultrapassou mais um marco na NBA ao somar o seu primeiro triplo na competição norte-americana no regresso às vitórias dos Boston Celtics diante dos New Orleans Pelicans (144-118) no TD Garden. Depois do duplo-duplo na derrota com os Knicks, o poste português precisou pouco mais de treze minutos em campo para voltar a fazer história.

Foi logo no primeiro lançamento, mal entrou em campo, à entrada do garrafão, Neemias Queta flectiu os joelhos e atirou a contar, fazendo de imediato um gesto com o polegar, indicador e médio, assinalando os três pontos somados, para delírio dos companheiros e dos quase 20 mil adeptos que preencheram os TD Garden.

O internacional português teve ainda tempo para somar mais quatro pontos e acrescentar 10 ressaltos e duas assistências num jogo totalmente dominado pela equipa da casa que chegou ao intervalo já a vencer por 82-51.

Sam Hauser acabou por ser a grande figura dos Celtics, com 24 pontos, seis ressaltos e quatro assistências, mas Jaylen Brown (23 pontos) e Payton Pritchard (21) também estiveram em especial destaque na vitória da equipa de Boston que, com 55 vitórias, segue n segundo lugar da Conferência Este, na perseguição aos Detroit Pistons, mas já com a qualificação assegurada para os play-off.

Veja o histórico «triplo» de Neemias Queta: