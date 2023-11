Dois dias depois da vitória tangencial por apenas um ponto, os San Antonio Spurs voltaram a bater fora os Phoenix Suns, agora por 132-121.

Victor Wembanyama, escolha número 1 do último draft e considerado o maior prodígio do basquetebol desde LeBron James há 20 anos, anotou um máximo de carreira desde que chegou à NBA e igualou o histórico David Robinson: é apenas o segundo novato na história dos Spurs a apontar mais de 100 pontos nos cinco primeiros jogos.

O francês terminou o jogo com 38 pontos, além de dez ressaltos. Um duplo-duplo decisivo para novo triunfo no Arizona num jogo que chegou a parecer um passeio para os visitantes, que estiveram a vencer por 27 pontos, mas permitiram a recuperação dos Suns já dentro do derradeiro período.

O show de Wemby:

Do lado dos Suns, Kevin Durant e Devin Booker destacaram com 28 e 31 pontos, respetivamente. Booker ficou mesmo à porta do triplo-duplo, com 13 assistências e nove ressaltos.

Do lado dos Spurs, além de Wembanyama, claro, o consistente Zach Collins (19 pontos, 7 em 10 em lançamentos, oito ressaltos e quatro assistências) também fez a diferença.

