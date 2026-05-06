VÍDEO: Thunder e Pistons vencem e agarram vantagem nos «quartos»
Campeões em título foram implacáveis na receção aos Los Angeles Lakers
Campeões em título foram implacáveis na receção aos Los Angeles Lakers
Na defesa do título, os Oklahoma City Thunder arrancaram os “quartos” dos playoffs da NBA com um triunfo seguro na receção aos Los Angeles Lakers, por 108-90 (31-26, 30-27, 23-19 e 24-18).
Na madrugada desta quarta-feira, num encontro de sentido único, Holmgren foi o melhor dos anfitriões, com 24 pontos e 12 ressaltos. Nos Lakers, LeBron James foi o mais inconformado, com 27 pontos.
De recordar que Doncic está a recuperar de uma lesão num tendão de uma coxa.
Numa eliminatória disputada à melhor de sete jogos, o segundo “round” está agendado para a madrugada de sexta-feira (2h30), de novo no reduto dos Oklahoma City Thunder.
Também nesta quarta-feira, os Detroit Pistons venceram na receção aos Cleveland Cavaliers, por 111-101 (37-21, 22-25, 24-30 e 28-25). Se Cunningham foi o melhor dos anfitriões, com 23 pontos, Donovan Mitchell (23 pontos) e James Harden (22 pontos) foram os mais inconformados dos “Cavs”.
O segundo duelo está agendado para sexta-feira (meia-noite), de novo na casa dos Pistons.