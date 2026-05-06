Na defesa do título, os Oklahoma City Thunder arrancaram os “quartos” dos playoffs da NBA com um triunfo seguro na receção aos Los Angeles Lakers, por 108-90 (31-26, 30-27, 23-19 e 24-18).

Na madrugada desta quarta-feira, num encontro de sentido único, Holmgren foi o melhor dos anfitriões, com 24 pontos e 12 ressaltos. Nos Lakers, LeBron James foi o mais inconformado, com 27 pontos.

De recordar que Doncic está a recuperar de uma lesão num tendão de uma coxa.

Numa eliminatória disputada à melhor de sete jogos, o segundo “round” está agendado para a madrugada de sexta-feira (2h30), de novo no reduto dos Oklahoma City Thunder.

Também nesta quarta-feira, os Detroit Pistons venceram na receção aos Cleveland Cavaliers, por 111-101 (37-21, 22-25, 24-30 e 28-25). Se Cunningham foi o melhor dos anfitriões, com 23 pontos, Donovan Mitchell (23 pontos) e James Harden (22 pontos) foram os mais inconformados dos “Cavs”.

O segundo duelo está agendado para sexta-feira (meia-noite), de novo na casa dos Pistons.