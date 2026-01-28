Os Oklahoma City Thunder, campeões em título da NBA, regressam às vitórias após duas derrotas consecutivas. Na receção aos New Orleans Pelicans, OKC venceu por 104-95.

Shai, atual MVP, foi o maior pontuador da partida, com 29 pontos. Somou ainda seis assistências e quatro ressaltos. O destaque, porém, vai para Chet Holmgren, que registou um duplo-duplo de 20 pontos e 14 ressaltos. Colecionou, ainda, cinco desarmes de lançamento.

Do lado dos Pelicans, Zion foi o mais inconformado, com um duplo-duplo de 21 pontos e 11 assistências.

Houve, ainda, tempo para uma troca de empurrões entre Lu Dort Jeremiah Fears.

OKC Thunder vs New Orleans Pelicans Pure NBA Cinema 🍿 pic.twitter.com/F2IN1qJb2B — ThunderFun (@ThunderFunOkc) January 28, 2026

Com este triunfo (104-95), OKC mantem-se no primeiro lugar do Oeste com 38 vitórias e dez derrotas. Já os New Orleans ocupam a 15.ª e última posição da mesma conferência. Com 12 vitórias e 37 derrotas.

Já na Conferência Este quem lidera são os Detroit Pistons, que bateram os Denver Nuggets, sem Jokic, por 109-107.

Cade Cunningham brilhou com um duplo-duplo de 22 pontos e 11 assistências. Tobias Harris também esteve em destaque com 22 pontos e oito ressaltos. Do lado de Denver, Murray registou um duplo-duplo de 24 pontos e dez ressaltos.

Com este triunfo, Detroit lidera a Conferência Este com 34 vitórias e 11 derrotas. Os Celtics, de Neemias, são segundos com 29 vitórias e 17 derrotas. Os Denver Nuggets, por sua vez, são terceiros da Conferência Oeste com 31 vitórias e 16 derrotas.

Outros resultados:

Portland Trail Blazers 111-115 Washington Wizards

Sacramento Kings 87-103 New York Knicks

Milwaukee Bucks 122-139 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 102-106 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 115-103 Utah Jazz.