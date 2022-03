Karl-Anthony Towns estabeleceu uma novo recorde de pontos na história dos Timberwolves. O poste da formação de Minnesota marcou 60 pontos (7 triplos concretizados em 11 tentativas) e somou 17 ressaltos na vitória frente aos San Antonio Spurs (149-139).



Os 34 pontos de Keldon Johnson e os 30 de Dejounte Murray foram insuficientes perante a monstruosa exibição de KAT.



Quem também esteve de mão quente foi Steph Curry no regresso de Draymond Green após a lesão. O base dos Warriors marcou 47 pontos no triunfo diante dos Wizards e teve uma percentagem de 50 por cento da linha de três pontos (7 em 14).



Trae Young ficou-se pelos 46 em mais uma vitória dos Hawks frente aos Portland Trail Blazers (122-113). Num dos jogos de maior cartaz da ronda, Jokic ganhou o duelo contra Embiid: os Nuggets passaram no Fargo Center e saíram a sorrir: 114-110.



Joel Embiid anotou 34 pontos e James Harden contribuiu com 24 pontos, números insuficientes para evitar a derrota da equipa de Doc Rivers. Por sua vez, Jokic ficou perto do triplo-duplo ao conseguir 24 pontos, 13 ressaltos e oito assistências.



Os Lakers voltaram a desiludir e somaram a terceira derrota seguida apesar de mais uma excelente exibição de LeBron James (30 pontos, 9 ressaltos e três assistências) enquanto os Bucks venceram em Salt Lake City os Jazz por 117-111 com 30 pontos de Giannis Antetokounmpo.



Os resultados da noite:



Cavs-Clippers, 120-111

Hawks-Blazers, 122-113

76ers-Nuggets, 110-114

OKC-Hornets, 116-134

Spurs-Timberwolves, 139-149

Warriors-Wizards, 126-112

Kings-Bulls, 112-103

Jazz-Bucks, 111-117

Lakers-Raptors, 103-114