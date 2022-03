No duelo entre as duas equipas mais bem classificadas da Conferência Este, os Milwaukee Bucks bateram os Chicago Bulls por 126-98, mas o dia ficou marcado pelos 45 pontos que Trae Young somou no triunfo dos Atlanta Hawks sobre os New York Knicks.

Depois de já terem vencido os Bulls em Chicago há pouco mais de duas semanas, os Bucks voltaram a vencer, agora em casa, com um quarto tempo demolidor, com mais 35 pontos do que o adversário.

Jrue Holiday, com um total de 27 pontos, foi a grande figura dos Bucks, destacando-se à frente de Giannis Antetokounmpo, com 25 pontos e 17 ressaltos.

Ainda melhor do que Holiday, esteve Trae Young na vitória dos Hawks frente aos Knicks (111-117), com um total de 45 pontos, oito assistências e dez ressaltos.

Dos jogos da última madrugada, destaque ainda para a vitória do Orlando Magic sobre os Golden State Warrriors (94-90) que não pôde contar com Stephen Curry.