Os Golden State Warriors venceram esta madrugada os Boston Celtics, por 107-88, e empataram assim a série das finais a NBA a um jogo.

Depois da grande vitória de há dois dias, um terceiro período desastroso, no qual perdeu o parcial por 35-14, tirou quaisquer hipóteses de novo triunfo do conjunto de Boston.

Individualmente, Steph Curry, como quase sempre, foi o grande destaque dos Warriors, com 29 pontos, seis ressaltos e quatro assistências. Do lado dos Celtics, também brilhou o suspeito do costume, Jayson Tatum: 28 pontos, seis ressaltos e três assistências.

A série segue empatada para Boston, onde se jogam os próximos dois jogos.