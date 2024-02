Victor Wembanyama continua a fazer história.

Apesar de os San Antonio Spurs continuarem a ser uma das piores equipas da NBA, o basquetebolista francês somou mais um marco histórico na liga norte-americana de basquetebol.

Tornou-se no segundo jogador a fazer um 5x5, na derrota em casa dos Lakers (123-118): 27 pontos, dez ressaltos, oito assistências, cinco desarmes de lançamento e cinco roubos de bola.

Victor Wembanyama is the YOUNGEST player in NBA history to record a 5x5 (PTS-REB-AST-STL-BLK) game 📊



27 PTS

10 REB

8 AST

5 BLK

5 STL



Wembanyama completed this 5x5 game in 30 minutes and 55 seconds, the fewest minutes ever played in such a game 🤯 pic.twitter.com/oenPznGOKM