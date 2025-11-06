Neemias Queta esteve em particular destaque na última madrugada no regresso às vitórias dos Boston Celtics com um triunfo claro sobre os Washington Wizards por 136-107. Depois de ter comprometido no desaire diante dos Utah Jazz, o jogador português redimiu-se com números de fora de série.

O internacional português voltou a ser titular na equipa de Boston e, em apenas 24 minutos, acumulou 15 pontos, 12 ressaltos, cinco assistências, uma recuperação de bola e ainda um desarme espetacular [ver vídeo no final do artigo].

Os Wizards ainda chegaram ao final do primeiro quarto em vantagem (37-26), mas os Celtics viraram o resultado no decorrer do segundo quarto, com um lançamento de Queta, chegando ao intervalo já a vencer com uma vantagem de dez pontos (70-60).

Uma vantagem que foi depois reforçada no terceiro quarto (102-80), já com Jaylen Brown, que acabaria por ser eleito MVP deste jogo, a destacar-se no topo dos marcadores [acabou com 35 pontos].

Neemias Queta ao ataque, com este afundanço:

Neemias Queta à defesa, com este espetacular corte: