Stephen Curry tornou-se na última madrugada no basquetebolista com mais jogos com 40 ou mais pontos na NBA, depois de ter feito 30 anos, ultrapassando a marca de Michael Jordan.

No segundo jogo após o regresso de lesão, o base dos Golden State Warriors apontou 48 pontos, que foram, contudo, insuficientes para garantir o triunfo em casa diante do Portland Trail Blazers (136-131).

Curry, atualmente com 37 anos, chegou ao 45.º jogo com, pelo menos, 40 pontos depois de celebrar o 30.º aniversário, ultrapassando os que tinham sido conseguidos por Michael Jordan.

Melhor atirador da história da NBA, Curry conseguiu também o quinto encontro com 12 triplos convertidos ou mais, um feito conseguido apenas por outros seis jogadores, sendo que apenas Klay Thompson, seu antigo companheiro de equipa, tem múltiplos encontros com estes números (três).

Contudo, os Warriors nunca tinham perdido jogos em que o base tenha chegado aos 12 triplos e sofreram o oitavo desaire nos 28 encontros em que o «chef» Curry atingiu 10 tiros para lá do arco.