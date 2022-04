A vitória caseira dos Charlotte Hornets frente aos Orlando Magic (128-101), na última madrugada, ficou marcada por uma confusão feia entre jogadores das duas equipas.

Tudo começou com um desentendimento entre R.J. Hampton, dos Magic, e Jalen McDaniels (Hornets), que rapidamente se estendeu a outros jogadores. Houve vários empurrões e Montrezl Harrell, Robin Lopez e Admiral Schofield foram mesmo expulsos.

Ora veja:

Em Milwaukee, os atuais campeões em título, Bucks, receberam e vencerem os Boston Celtics, por 127-121.

Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday foram os destaques da partida: o primeiro fez 29 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências, enquanto o segundo fez os mesmos 29 pontos, mas somou oito ressaltos e oito assistências.

Nos Celtics, Marcus Smart também fez 29 pontos, mas ficou-se pelas sete assistências e apenas um ressalto.

Em Oakhland, os Lakers, já sem quaisquer hipóteses de seguirem para o play-in, foram derrotados de forma clara pelos Golden State Warriors (128-112), esses já com a vida resolvida.

Sem Steph Curry do lado dos Warriors e LeBron James do lado da equipa de LA, foi Talen Horton-Tucker, jovem dos Lakers, o grande destaque do encontro, com 40 pontos, três ressaltos e quatro assistências.

Nos Golden State, Klay Thompson assumiu a batuta na ausência de Curry e acabou o jogo com 33 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências.

Os restantes resultados da noite:

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers, 119-114

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs, 127-121

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers, 127-94

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies, 122-109