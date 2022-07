Jordi Fernández, o treinador que está a orientar os Sacramento Kings durante a Summer League, garantiu que Neemias Queta faz parte dos planos da equipa da NBA para o futuro.

«Ele tem melhorado. É um bom jogador da NBA e faz parte do nosso clube e do nosso futuro. A vontade que tem de fazer as coisas bem é o mais importante. É um excelente rapaz todos os colegas adoram-no pela intensidade com que joga», disse o técnico que é adjunto de Mike Brown.

Neemias Queta, que deixou o último jogo com algumas queixas físicas, tem-se destacado pelas boas exibições na Summer League, tendo anotado uma média de 14,4 pontos por jogo até agora. Além disso, está a dar que falar pelas agressividade defensiva positiva. «Quanto mais jogar, melhor será. Não é habitual ver jogadores com o tamanho dele e com aquela mobilidade de pés e impacto no jogo», observou ainda Jordi Fernández.