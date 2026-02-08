Os Boston Celtics, com Neemias Queta no cinco titular, perderam na receção aos New York Knicks, por 111-89, no duelo direto pelo segundo lugar da Conferência Este.

Nos 22 minutos que esteve em campo, o poste português somou quatro pontos, cinco ressaltos e uma assistência. Depois do 60-53 ao intervalo, os Knicks destacaram-se no terceiro parcial (25-15) para regressarem aos triunfos, na sequência do desaire frente aos Denver Nuggets.

Jaylen Brown, único jogador dos Celtics escolhido para o All-Star Game, foi o melhor marcador da equipa, com 26 pontos, seguido de Derrick White, com 19, e Vucevic, com 11.

Com este resultado, a equipa de Neemias Queta desce para terceiro lugar, em igualdade com os New York Knicks, com 34 vitórias e 19 derrotas na temporada.