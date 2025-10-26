Neemias Queta foi titular na NBA pela terceira vez consecutiva. No entanto, os Celtics perderam pela terceira vez consecutiva. O poste português fez quatro pontos, seis ressaltos, três assistências e três desarmes de lançamento em 26:21 minutos na derrota por 119-113 com os Detroit Pistons.

Celtis venceram o primeiro quarto por 33-24 mas deixaram-se cair no segundo período. Os Pistons venciam por 60-58 ao intervalo.

Os Pistons fugiram ainda mais no marcador no terceiro quarto. No último período, os Celtics ainda conseguiram aproximar-se, mas a vitória sorriu mesmo à equipa da casa (119-113).

Na ausência da estrela por lesão, Tatum, Jaylen Brown deu o passo em frente e fez 41 pontos e seis ressaltos. Ainda assim, insuficiente para conseguir a primeira vitória da equipa de Boston. Do lado dos Detroit Pistons Jalen Duren (24 pontos e 17 ressaltos) e Cade Cunningham (25 pontos e oito assistências) foram as figuras da equipa.

Com este desaire, os Celtics, campeões da NBA de 2024, arrancam a temporada com três derrotas em três jogos. Detroit, por sua vez, segue com duas vitórias e uma derrota.