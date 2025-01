Neemias Queta esteve em campo pouco mais de dois minutos na derrota dos Boston Celtics frente à sua antiga equipa, os Sacramento Kings (97-114), em mais uma ronda da fase regular da NBA. O jogo apenas se desequilibrou no último período, no qual os forasteiros construíram um parcial esmagador (21-38). O poste lituano dos Kings, Domantas Sabonis, com um duplo-duplo de respeito (23 pontos e 28 ressaltos), foi o MVP do encontro.

Em Denver, os Nuggets derrotaram os Brooklin Nets (124-105), num jogo em que Nikola Jokic (35 pontos, 15 assistências e 12 ressaltos) e Russel Westbrook (25 pontos, 10 assistências e 11 ressaltos) se tornaram nos primeiros companheiros de equipa a assinar, no mesmo jogo, um triplo-duplo por mais do que uma ocasião na mesma temporada, na NBA. A primeira vez da dupla aconteceu no dia 31 de dezembro de 2024, diante dos Utah Jazz.

Por falar em registos incríveis, o grego Giannis Antetokounmpo contribuiu com 41 pontos e 14 ressaltos para o difícil triunfo dos Milwaukee Bucks em Orlando (106-109), de pouco valendo os 34 pontos de Paolo Banchero pelos Magic.

Zach Lavine (33 pontos) e Nikola Vucevic (23 pontos e 13 ressaltos) guiaram os Chicago Bulls ao triunfo frente aos Washington Wizards (138-105), Shai Gilgeous-Alexander (39 pontos) e Isaiah Joe (31 pontos) destacaram-se na vitória dos Oklahoma City Thunder no pavilhão dos Knicks (101-126) e CJ McCollum (38 pontos) deu nas vistas pelos New Orleans Pelicans, que venceram os Philadelphia 76ers (115-123).

Em Indiana, Tyrese Haliburton (25 pontos), Pascal Siakam (21 pontos e 10 ressaltos) e Bennedict Mathurin (21 pontos e 10 ressaltos) superaram as duas dezenas de pontos no triunfo dos Pacers, por 108-96, diante de uma versão alternativa dos Golden State Warriors, sem os lesionados Stephen Curry nem Draymond Green, entre outros.

Com a cidade de Los Angeles em estado de sítio, devido aos incêndios, os jogos dos Lakers e dos Clippers foram adiados.