NBA: Neemias Queta bate recorde dos Celtics que perdurava desde 1989
Português teve uma linha estatística que apenas Robert Parish fez igual
Português teve uma linha estatística que apenas Robert Parish fez igual
Neemias Queta regressou em grande. Depois de uma curta pausa por lesão, o poste português voltou a ser opção para os Celtics na noite deste sábado.
A equipa de Boston perdeu na visita aos Timberwolves. Ainda assim, houve tempo para Neemias fazer história. O português fez 19 pontos (empatou o máximo de carreira), colecionou 18 ressaltos (novo máximo de carreira) e colecionou ainda dois derrames de lançamento.
Ora, o português tornou-se no primeiro jogador dos Celtics a fazer esta linha estatística desde 1989. O último a fazê-lo foi Robert Parish, «Hall of Famer» que foi quatro vezes campeão da NBA nove vezes All-Star.
Queta está na quinta época na NBA, a terceira em Boston. O gigante luso tem vivido a primeira época com jogos sucessivos a titular. Em 18 jogos, Neemias regista médias perto de duplo-duplo: 9,8 pontos e 8,5 ressaltos por jogo.
19 points (T-career high)— Boston Celtics (@celtics) November 30, 2025
18 rebounds (career high)
10 DREB
8 OREB
2 BLK
Neemi is the first Celtic to reach those numbers in a game since @RobertParish00 in 1989 👀 pic.twitter.com/GIWNv3kfTJ