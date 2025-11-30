Neemias Queta regressou em grande. Depois de uma curta pausa por lesão, o poste português voltou a ser opção para os Celtics na noite deste sábado.

A equipa de Boston perdeu na visita aos Timberwolves. Ainda assim, houve tempo para Neemias fazer história. O português fez 19 pontos (empatou o máximo de carreira), colecionou 18 ressaltos (novo máximo de carreira) e colecionou ainda dois derrames de lançamento.

Ora, o português tornou-se no primeiro jogador dos Celtics a fazer esta linha estatística desde 1989. O último a fazê-lo foi Robert Parish, «Hall of Famer» que foi quatro vezes campeão da NBA nove vezes All-Star.

Queta está na quinta época na NBA, a terceira em Boston. O gigante luso tem vivido a primeira época com jogos sucessivos a titular. Em 18 jogos, Neemias regista médias perto de duplo-duplo: 9,8 pontos e 8,5 ressaltos por jogo.