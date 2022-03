Depois de ter cumprido o segundo jogo com mais utilização na NBA, ao alinhar durante cerca de 15 minutos no desaire dos Sacramento Kings no reduto dos Miami Heat, Neemias Queta recebeu elogios do treinador.

«Queremos dar minutos a Neemias para tentar ajustar-se à velocidade do jogo [na NBA]. Mas gostamos do ponto em que ele está, do desenvolvimento dele. Tem um futuro brilhante nesta equipa», observou Alvin Gentry.

Para os seis encontros que restam na fase regular, o técnico reforçou que quer dar a Neemias «minutos de qualidade, sejam cinco ou sete».

A cumprir a primeira temporada na NBA, Neemias soma 12 jogos na principal liga de basquetebol norte-americana. O poste português tem dividido a utilização entre os Kings e a equipa de desenvolvimento na G-League.