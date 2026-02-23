VÍDEO: Neemias brilha com duplo-duplo na vitória frente aos Lakers
Poste português afundou na cara de Doncic e abafou Lebron James
Poste português afundou na cara de Doncic e abafou Lebron James
Os Boston Celtics, de Neemias Queta, bateram os Los Angeles Lakers (111-89) no clássico dos clássicos da NBA. O português esteve em destaque. Registou um duplo-duplo, afundou na cara de Doncic e abafou LeBron James.
Jaylen Brown foi o destaque do encontro com 32 pontos, oito ressaltos e sete assistências. Pritchard foi também preponderante anotando 30 pontos e oito assistências vindo do banco. Já Queta, que foi novamente titular, anotou um duplo-duplo de dez pontos e 12 ressaltos em 25:36 minutos. Destaque especial para este afundanço na cara de Doncic.
O poste do Vale da Amoreira esteve ainda em destaque, como é habitual, no aspeto defensivo. Anotou três desarmes de lançamento. Um deles mítico. Lembra-se da famosa frase «Block by James»? O tal abafo de LeBron James a Iguodala nas finais da NBA.
Pois bem, desta vez foi «Block by Queta», precisamente sobre LeBron James.
Do lado da formação de LA, Doncic foi o mais inconformado com 25 pontos, cinco ressaltos e três assistências. LeBron James, por sua vez, anotou 20 pontos, quatro ressaltos e cinco assistências.
Com este triunfo, Boston está em segundo da Conferencia Este com 37 vitórias e 19 derrotas. Já os Lakers são quintos da Conferencia Oeste com 34 vitórias e 22 derrotas.
Outros resultados:
Dallas Mavericks 134-130 Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers 113-121 Oklahoma City Thunder
Brooklyn Nets 104-115 Atlanta Hawks
Toronto Raports 122-94 Milwaukee Bucks
Denver Nuggets 117-128 Golden State Warriors
Charlotte Hornets 129-112 Washington Wizards
Philadelphia 76rs 135-108 Minnesota Timberwolves
New York Nnicks 105-99 Chicago Bulls
Portland Trail Brazers 92-77 Phoenix Suns
Orlando Magic 111-109 Los Angeles Clippers.