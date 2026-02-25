Os Boston Celtcis venceram os Phoenix Suns (97-81) e chegaram à quarta vitória consecutiva na NBA. Já o português Neemias Queta fez o segundo jogo seguido a registar um duplo-duplo.

Sem Jaylen Brown, que tem sido a figura na ausência de Jayson Tatum, Derrick White foi o destaque do lado de Boston com 22 pontos, oito ressaltos e oito assistências. Queta, por sua vez, foi também figura com um duplo-duplo de 14 pontos e 13 ressaltos.

O português, que atuou durante 26:49 minutos, anotou ainda três assistências. Destacou-se, como de costume, do lado defensivo na quadra, somando dois desarmes de lançamento.

Do lado dos Suns, a noite foi marcada por desinspiração. Sem Devin Booker, o que somou mais pontos foi Gillespie com 15 pontos, somando três ressaltos e três assistências. Jalen Green, jogador destaque na ausência de Booker, somou apenas 13 pontos.

Com este triunfo (97-81), os Boston Celtics consolidam-se no segundo posto da Conferência Este com 28 vitórias e 19 derrotas. Detroit continua a liderar a conferência com 42 vitórias e 14 derrotas. Os Suns, por sua vez, são sétimos da Conferência Oeste com 33 vitórias e 26 derrotas.

Outros resultados:

Dallas Mavericks 123-114 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 135-114 Indiana Pacers

Washington Wizards 98-119 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 116-107 Toronto Raptors

New York Knicks 94-109 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 131-99 Chicago Bulls

Miami Heat 117-128 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 109-113 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 124-121 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 110-109 Los Angeles Lakers. 

