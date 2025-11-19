VÍDEO: Neemias em destaque na vitória dos Celtics frente aos Nets
Português contribuiu para a terceira vitória consecutiva da equipa de Boston
Os Celtics estão, pela primeira vez na temporada, com um saldo positivo na NBA. Na madrugada desta quarta-feira, Neemias Queta foi uma vez mais importante para a equipa de Boston, que bateu os Brooklyn Nets por 113-99.
O destaque dos campeões de 2024 foi Jaylen Brown, que colecionou 29 pontos e quatro assistências. Pritchard foi também figura da noite, com 22 pontos e dez ressaltos. Já Neemias Queta fez seis pontos e sete ressaltos, juntando ainda três desarmes de lançamento.
O português, que regista médias perto de duplo-duplo com nove pontos e oito ressaltos por jogo, fez ainda este belo afundanço durante o último quarto.
Com este triunfo, os Celtics somam a terceira vitória consecutiva e têm um registo de oito vitórias e sete ressaltos. Contam, portanto, com um registo positivo pela primeira vez na temporada.
Já os Detroit Pistons continuam imparáveis e colecionam a 11.ª vitória consecutiva (!). Na visita ao Atalanta Hawks, os Pistons venceram por 120-112. A dupla do costume - Cade Cunningham e Jalen Duren - foi uma vez destaque na partida.
O base anotou 25 pontos e dez assistências, enquanto que o poste somou 24 pontos e oito ressaltos. Pelos Hawks, Alexander-Walker e Jalen Johnson somaram 24 e 25 pontos, respetivamente.
Com este triunfo, os Pistons continuam com um arranque de temporada impressionante, sendo os líderes da Conferência Este com 13 vitórias e apenas duas derrotas.
Os Los Angeles Lakers voltaram a triunfar na receção aos Utah Jazz (140-126). Luka Doncic foi a figura da noite ao anotar um duplo-duplo de 37 pontos e dez ressaltos, somando ainda quatro roubos de bola. No entanto, os holofotes estavam em Lebron James, que regressou de lesão e fez a estreia na temporada com 11 pontos e 12 ressaltos. James tornou-se, assim, no único jogador da história a atuar em 23 temporadas.
Pelos Jazz, a dupla Keyonte George (34 pontos e oito ressaltos) e Markkanen (31 pontos e cinco ressaltos) foram os mais inconformados. Os Lakers são atualmente quatros na Conferência Oeste com um registo de 11 vitórias e quatro derrotas.
Os Golden State Warriors, por sua vez, saíram derrotados na casa dos Orlando Magic (121-113). A dupla Jimmy Butler (33 pontos e sete ressaltos) e Stephen Curry (34 pontos e nove assistências) foi insuficiente para os Warriors.
Pelos Magic, Desmon Bane (23 pontos, seis ressaltos e cinco assistências) e Wendell Carter Jr (17 pontos e 12 ressaltos) foram as figuras do lado dos Magic.
Outros resultados:
Memphis Grizzlies 101-111 San Antonio Spurs
Phoenix Suns 127-110 Portland Trail Brazers